"Спартак" объявил об уходе Паршивлюка, Граната и Яковлева

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о расторжении контрактов с защитниками Сергеем Паршивлюком и Владимиром Гранатом, а также полузащитником Павлом Яковлевым.



Паршивлюк с 2007 года провел за красно-белых 173 матча в основном составе, забил три гола и сделал 15 голевых передач. Гранат дебютировал за "Спартак" в августе 2015 года. За это время он сыграл 15 матчей в основном составе. Яковлев первую встречу за москвичей провел в июне 2009 года. На его счету 91 матч в основном составе, 12 голов и 9 голевых передач.