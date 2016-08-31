15:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" объявил об уходе Паршивлюка, Граната и Яковлева

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"Спартак" на своем официальном сайте объявил о расторжении контрактов с защитниками Сергеем Паршивлюком и Владимиром Гранатом, а также полузащитником Павлом Яковлевым.

Паршивлюк с 2007 года провел за красно-белых 173 матча в основном составе, забил три гола и сделал 15 голевых передач. Гранат дебютировал за "Спартак" в августе 2015 года. За это время он сыграл 15 матчей в основном составе. Яковлев первую встречу за москвичей провел в июне 2009 года. На его счету 91 матч в основном составе, 12 голов и 9 голевых передач.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/93689/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alex.grimberg

Паршивлюк - зазвездился Гранат - сдулся Яковлев - так и остался подающим надежды Жаль конечно, но нужно двигаться дальше....

15:47

совва

красавы, хапнули граната, потом выкинули... Федун жжот) ранее заявлял, что чуть ли не в одиночку кадры для сборной готовит... все кадры подготовленные на выход))

15:34

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