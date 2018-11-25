"Спартак" – "Крылья Советов": почему не назначен второй пенальти в ворота красно-белых?

На 85-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Спартак" – "Крылья Советов" арбитр Владимир Москалев после падения Рамиля Шейдаева не стал наказывать хозяев поля 11-метровым ударом и жестом правой руки предложил продолжить игру.

85-я минута матча "Спартак" - "Крылья".

85-я минута матча "Спартак" - "Крылья".

Между тем, как видно на видеоповторе, спартаковец Дмитрий Комбаров двумя руками попытался задержать соперника. Но происходило это вне штрафной площади. Затем Шейдаев вбежал в штрафную и упал. На мой взгляд, судье следовало назначить штрафной удар в пользу самарцев. (Александр Бобров)​

85-я минута матча "Спартак" - "Крылья".