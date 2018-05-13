"Спартак" - "Динамо": Ребров выйдет в старте, Фернанду остался на скамейке

"Спартак" и "Динамо" огласили стартовые составы на матч 30 тура РФПЛ. Место в воротах красно-белых занял Артем Ребров, который заменил получившего на тренировке травму Александра Селихова. При этом на скамейке остался лидер экс-чемпиона Фернанду.

Напомним, "Спартак" ведет борьбу за право участвовать в Лиге чемпионов с группового этапа на следующий год. За тур до конца красно-белые опережают идущий следом, на третьем месте, ЦСКА на одно очко.

"Спартак": Ребров – Мельгарехо, Кутепов, Максимович, Зобнин – Промес, Тимофеев, Пашалич, Самедов – Ханни, Луиз Адриану.

Запасные: Максименко, Петкович, Таски, Боккетти, Комбаров, Шанбиев, Фернандо, Бакаев, Еременко, Игнатов, Зе Луиш, Нимели.

"Динамо": Шунин – Козлов, Рыков, Шуньич, Хольмен, Рауш – Панченко, Ташаев, Соу, Тетте – Луценко.

Запасные: Лещук, Цаллагов, Калугин, Соснин, Грулев, Черных, Марков, Обольский.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Динамо".