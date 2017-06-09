Сослан Джанаев: "Три года в "Ростове" - самое яркое время в моей карьере"

Вратарь Сослан Джанаев отметил, что "Ростов" стал для него родным клубом. Ранее было объявлено об уходе голкипера из команды. Джанаев выступал за донской клуб с лета 2014 года, став в составе команды серебряным призером чемпионата России и финалистом Кубка страны.

– За 3 года "Ростов" для меня стал по-настоящему родным, – цитирует клубная пресс-служба Джанаева. – Здесь были сыграны исторические и незабываемые матчи для нас. Безусловно, эти 3 года стали самыми яркими в моей карьере! Это великолепное время, которое я провел в "Ростове", я не забуду никогда! Я горжусь, что был частью этой семьи под названием "Ростов"!

Особенно благодарен нашим болельщикам: после побед и обидных поражений, вы всегда были рядом с командой, сохраните это! Огромное спасибо каждому, кто вложил частичку себя в успех команды, каждому игроку, который сражался за нашу непобежденную крепость "Олимп-2".

Спасибо нашему гениальному тренерскому штабу за то, что воспитали команду мужиков! Спасибо персоналу за ваш труд, вы – лучшие! Часть меня всегда будет здесь! Удачи, "Ростов"!

По информации "СЭ", 30-летний футболист может перейти в "Рубин". Ожидается, что в ближайшее время казанцев должен возглавить Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".

Кроме того, вместе с Джанаевым в "Рубин" могут перейти защитник Федор Кудряшов, полузащитник Александр Ерохин, нападающие Дмитрий Полоз и Сердар Азмун. Не исключено, что в Казани окажется и защитник дончан Сесар Навас.