Сослан Джанаев: "Три года в "Ростове" - самое яркое время в моей карьере"

Вратарь Сослан Джанаев отметил, что "Ростов" стал для него родным клубом. Ранее было объявлено об уходе голкипера из команды. Джанаев выступал за донской клуб с лета 2014 года, став в составе команды серебряным призером чемпионата России и финалистом Кубка страны.
– За 3 года "Ростов" для меня стал по-настоящему родным, – цитирует клубная пресс-служба Джанаева. – Здесь были сыграны исторические и незабываемые матчи для нас. Безусловно, эти 3 года стали самыми яркими в моей карьере! Это великолепное время, которое я провел в "Ростове", я не забуду никогда! Я горжусь, что был частью этой семьи под названием "Ростов"!
Особенно благодарен нашим болельщикам: после побед и обидных поражений, вы всегда были рядом с командой, сохраните это! Огромное спасибо каждому, кто вложил частичку себя в успех команды, каждому игроку, который сражался за нашу непобежденную крепость "Олимп-2".
Спасибо нашему гениальному тренерскому штабу за то, что воспитали команду мужиков! Спасибо персоналу за ваш труд, вы – лучшие! Часть меня всегда будет здесь! Удачи, "Ростов"!
По информации "СЭ", 30-летний футболист может перейти в "Рубин". Ожидается, что в ближайшее время казанцев должен возглавить Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".
Кроме того, вместе с Джанаевым в "Рубин" могут перейти защитник Федор Кудряшов, полузащитник Александр Ерохин, нападающие Дмитрий Полоз и Сердар Азмун. Не исключено, что в Казани окажется и защитник дончан Сесар Навас.
Дополнительная информация
- Рубин
- Курбан Бердыев
- Сослан Джанаев (футбол)
- Ростов
- Федор Кудряшов
- Сесар Навас
- Дмитрий Полоз
- Александр Ерохин (футбол)
- Сердар Азмун
fatka
Интересно,а для кого строиться стадион,для выступления попсы- не окупится!
10:39
fatka
От таких слов Сослана хочется спросить руководство клуба-вам протянули руку ,чтоб вытащить из болота,а вам и там хорошо...
10:35
Николай.Н
Спасибо тебе Сослан за маленькое чудо в ФК "Ростов"! Удачной тебе в карьеры в других клубах и без травм.
10:33