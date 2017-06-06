Азмун, Полоз, Ерохин, Кудряшов и Джанаев могут перейти в "Рубин"

По информации "СЭ", с высокой долей вероятности этим летом "Ростов" покинут шесть человек. Это вратарь Сослан Джанаев, защитник Федор Кудряшов, полузащитник Александр Ерохин, нападающие Дмитрий Полоз и Сердар Азмун. Все они продолжат карьеру в "Рубине", который в ближайшее время возглавит Курбан Бердыев. Не исключено, что в Казани окажется и защитник дончан Сесар Навас. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Курбан Бердыев
- Сослан Джанаев (футбол)
- Ростов
- Федор Кудряшов
- Сесар Навас
- Дмитрий Полоз
- Александр Ерохин (футбол)
- Сердар Азмун
karlikf1
Ладно, пускай, перейдут. Куда девать находящихся на контракте людей в Рубине? Ведомость-то не резиновая, финансовый фейр-плей вроде не слышал и нигде не читал, чтобы отменили: прежде, чем кого-то купить, продай ненужных. Чтобы в определённую временную точку (проверка УЕФА финансовой деят-ти клуба) дебит с кредитом сошёлся. Нет, это всё, конечно, хорошо: Джанаев, Кудряшов, Полоз, ещё кто-то. Что делать с теми, кого они займут места?
15:34
qwe20
А рубинчик потянет?
15:29
баламошка
К кому это они?) Немытые по ходу со своими лярдами опять мимо ЛЧ пролетят) У Рубина-то бабла поболе, чем у Ростова.
15:26