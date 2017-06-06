15:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Азмун, Полоз, Ерохин, Кудряшов и Джанаев могут перейти в "Рубин"

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По информации "СЭ", с высокой долей вероятности этим летом "Ростов" покинут шесть человек. Это вратарь Сослан Джанаев, защитник Федор Кудряшов, полузащитник Александр Ерохин, нападающие Дмитрий Полоз и Сердар Азмун. Все они продолжат карьеру в "Рубине", который в ближайшее время возглавит Курбан Бердыев. Не исключено, что в Казани окажется и защитник дончан Сесар Навас. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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karlikf1

Ладно, пускай, перейдут. Куда девать находящихся на контракте людей в Рубине? Ведомость-то не резиновая, финансовый фейр-плей вроде не слышал и нигде не читал, чтобы отменили: прежде, чем кого-то купить, продай ненужных. Чтобы в определённую временную точку (проверка УЕФА финансовой деят-ти клуба) дебит с кредитом сошёлся. Нет, это всё, конечно, хорошо: Джанаев, Кудряшов, Полоз, ещё кто-то. Что делать с теми, кого они займут места?

15:34

qwe20

А рубинчик потянет?

15:29

баламошка

К кому это они?) Немытые по ходу со своими лярдами опять мимо ЛЧ пролетят) У Рубина-то бабла поболе, чем у Ростова.

15:26