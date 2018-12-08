Соломон Кверквелия: "Учитывая погоду, болельщиков было немало"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия после матча 17-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:1) подчеркнул, что на трибунах "РЖД-Арены" собралось немало болельщиков. Также он поделился ожиданиями от решающего матча в Лиге чемпионов с "Шальке".

– С "Оренбургом" всегда тяжело играть, – сказал Кверквелия. – Команда очень закрытая. Но наши ребята молодцы, все сделали правильно и в итоге дожали соперника.

- Вечер, зима, мало болельщиков...

– Сегодня было немало болельщиков, учитывая то, какая погода была. А увеличить количество болельщиков можно будет, если команда станет выигрывать по несколько матчей подряд, как это было в прошлом сезоне.

- Какие мысли перед матчем с "Шальке"?

– Мы прекрасно знаем, что у нас остаются шансы на выход в Лигу Европы. Надо выходить на поле за победой и тогда добьёмся нужного результата.

(Константин Колмаков, Елена Григорьевская)