Софьян Ханни: "Дочь впервые в жизни увидела снег и была в восторге"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал, как его семья восприняла переезд в Россию.
– Как ваша семья восприняла переезд в Москву?
– Дочь впервые в жизни увидела снег и была в восторге. Впрочем, жена тоже рада, осталось прикупить теплые вещи.
– Посетили достопримечательности Москвы?
– Мы видели лишь Красную площадь с Кремлем, да музей "Спартака". (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Напомним, что матч 22-го тура чемпионата России "Спартак" - "СКА-Хабаровск" состоится 11 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.