17:42 | Футбол — РФПЛ

Софьян Ханни: "Дочь впервые в жизни увидела снег и была в восторге"


Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал, как его семья восприняла переезд в Россию.

– Как ваша семья восприняла переезд в Москву?

– Дочь впервые в жизни увидела снег и была в восторге. Впрочем, жена тоже рада, осталось прикупить теплые вещи.

– Посетили достопримечательности Москвы?

– Мы видели лишь Красную площадь с Кремлем, да музей "Спартака". (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Напомним, что матч 22-го тура чемпионата России "Спартак" - "СКА-Хабаровск" состоится 11 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.

 
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!