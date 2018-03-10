Софьян Ханни: "Дочь впервые в жизни увидела снег и была в восторге"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал, как его семья восприняла переезд в Россию.

– Как ваша семья восприняла переезд в Москву?

– Дочь впервые в жизни увидела снег и была в восторге. Впрочем, жена тоже рада, осталось прикупить теплые вещи.

– Посетили достопримечательности Москвы?

– Мы видели лишь Красную площадь с Кремлем, да музей "Спартака". (Юлия ЯКОВЛЕВА)