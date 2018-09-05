Собственник "Ростов Арены" обещает восстановить газон стадиона после концерта Басты

4 сентября на "Ростов Арене" состоялось рабочее совещание с участием министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, комерческого директора стадиона "Открытие Арена" Александра Атаманенко, руководства ФГУП "Спорт-Ин" (балансосодержатель стадиона) и руководства "Ростова" по вопросу проведения концерта рэпера Басты 29 сентября, сообщает Минспорта Ростовской области.

Собственник "Ростов Арены" дал гарантию на полное восстановление газона стадиона после проведения концерта. На поле будет проведен ряд агрономических мероприятий по восстановлению и поддержанию травяного покрытия.

В случае предоставления Министерством спорта РФ (учредитель ФГУП "Спорт-Ин") гарантий по использованию специального покрытия при проведении концерта и полное восстановление газона (в случае нанесения ему ущерба) за счет собственных средств к следующему матчу (6 октября) Правительство Ростовской области окажет содействие в проведении концерта Басты.

Ранее "Ростов" выразил недовольство тем, что на 29 сентября на "Ростов Арене" состоится концерт Басты. В клубе заявили, что раздумывают над тем, чтобы отказаться от использования этого стадиона из-за того, что после концерта может быть испорчен газон. Ростовчане проведут следующий после концерта матч 6 октября - против "Оренбурга".

Сам рэпер заявил, что ради "Ростова" готов отменить концерт, а также предложил клубу "не придумывать причины и оправдания собственных неудач". Донской клуб предложил изменить дату мероприятия, заверив, что уважает творчество Басты.