10:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Смолов провел тренировку с микрофоном

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов провел тренировку на сборе в Марбелье с прикрепленным к экипировке радиомикрофоном, информирует официальный сайт "быков". Отмечается, что за практическим занятием с интересом наблюдали представители тренерского штаба сборной России Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче. 

Двое кандидатов в национальную команду, Павел Мамаев и Сергей Петров, продолжают восстанавливаться по индивидуальной программе, а еще один, Юрий Газинский, в этот вечер получил передышку и не тренировался. Все внимание наставников сборной было приковано к Смолову и вратарю Станиславу Крицюку.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Боже Спартак храни

А вот мне Смолов больше импонирует, как футболист, чем Дзюба. У Артема будто бы звездная болезнь появилась, тщеславие, нарциссизм и показуха. Федор же своим трудом показывает, что не зря является лучшим бомбардиром премьер-лиги. Больше делай - меньше говори!

16:12

Митяй Антибомж

Осталось вебку на лоб присобачить ))

14:32

Promesov

"Канюшня"

13:22

CanagliaVova

пацаны тяжелым трудом на черный хлеб со сливочным маслом зарабатывают

12:15

armi

Высококультурный Смолов наверно очень стеснялся и поэтому так мало "русских слов" употребил. Все же микрофон жутко мешал. Обычно ( если судить по его Инстаграмму) он более "раскрепощен"!!!!!

11:54

Ботаникум

Неужто Федя декламировал строфы из "Евгения Онегина" или "Мцыри"????.........

11:24

fifa_guru

хихи хаха и ненормативная лексика. тренировочки..

11:23

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