Смолов провел тренировку с микрофоном

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов провел тренировку на сборе в Марбелье с прикрепленным к экипировке радиомикрофоном, информирует официальный сайт "быков". Отмечается, что за практическим занятием с интересом наблюдали представители тренерского штаба сборной России Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче.

Двое кандидатов в национальную команду, Павел Мамаев и Сергей Петров, продолжают восстанавливаться по индивидуальной программе, а еще один, Юрий Газинский, в этот вечер получил передышку и не тренировался. Все внимание наставников сборной было приковано к Смолову и вратарю Станиславу Крицюку.