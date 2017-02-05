Смолов провел тренировку с микрофоном

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов провел тренировку на сборе в Марбелье с прикрепленным к экипировке радиомикрофоном, информирует официальный сайт "быков". Отмечается, что за практическим занятием с интересом наблюдали представители тренерского штаба сборной России Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче.
Двое кандидатов в национальную команду, Павел Мамаев и Сергей Петров, продолжают восстанавливаться по индивидуальной программе, а еще один, Юрий Газинский, в этот вечер получил передышку и не тренировался. Все внимание наставников сборной было приковано к Смолову и вратарю Станиславу Крицюку.
Боже Спартак храни
А вот мне Смолов больше импонирует, как футболист, чем Дзюба. У Артема будто бы звездная болезнь появилась, тщеславие, нарциссизм и показуха. Федор же своим трудом показывает, что не зря является лучшим бомбардиром премьер-лиги. Больше делай - меньше говори!
16:12
Митяй Антибомж
Осталось вебку на лоб присобачить ))
14:32
Promesov
"Канюшня"
13:22
CanagliaVova
пацаны тяжелым трудом на черный хлеб со сливочным маслом зарабатывают
12:15
armi
Высококультурный Смолов наверно очень стеснялся и поэтому так мало "русских слов" употребил. Все же микрофон жутко мешал. Обычно ( если судить по его Инстаграмму) он более "раскрепощен"!!!!!
11:54
Ботаникум
Неужто Федя декламировал строфы из "Евгения Онегина" или "Мцыри"????.........
11:24
fifa_guru
хихи хаха и ненормативная лексика. тренировочки..
11:23