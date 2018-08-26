23:11 26 августа | Футбол — РПЛ

Смолов поздравил "Локомотив" с первой домашней победой


Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в Инстаграме поздравил свою команду с первой домашней победой в сезоне. Сегодня, 26 августа, железнодорожники на "РЖД Арене" обыграли "Анжи" со счетом 2:1 в матче пятого тура российской премьер-лиги. Смолов забил победный гол в игре, открыв счет забитым мячам за "Локомотив". Видео с голом можно посмотреть здесь

- С первой домашней победой, "Локомотив". Спасибо за поддержку, - написал Смолов в Инстаграме. 

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