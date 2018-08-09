Смолов не обратился в больницу после ДТП, так как не хотел нарушить антидопинговые правила

Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов не обратился в лечебное учреждение после ДТП, чтобы не нарушать антидопинговые правила. Об этом сообщила во время процесса судья Октябрьского районного суда Краснодара Андрей Прокопенко.

Смолов попал в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа, сам футболист не пострадал, но повредил автомобиль BMW M5 First Edition. В четверг Октябрьский райсуд Краснодара лишил Смолова водительских прав на год за оставление места ДТП.

Зачитывая материалы дела, среди прочих судья обратил внимание на пояснения Смолова об обстоятельствах ДТП.

- При ударе в машине сработали подушки безопасности, от которых я получил удар. В лечебное учреждение обращаться не стал, чтобы не нарушать антидопинговые правила, - приводит "РИА Новости" объяснение Смолова, которое зачитал судья.

Футболист не справился с управлением, в результате чего сбил несколько секций дорожного ограждения. Как было установлено судом, Смолов заключил договор на восстановление ограждений на сумму 58 тысяч рублей, оплатив его в полном объеме.