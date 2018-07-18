СМИ: "Зенит" интересуется защитником "Эспаньола" Эрмосо

"Зенит" интересуется защитником "Эспаньола" Марио Эрмосо, сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

В прошлом сезоне 23-летний Эрмосо провел в чемпионате Испании 22 матча и забил один гол. Во всех играх он выходил в стартовом составе и не заменялся. "Эспаньол" финишировал в турнире на 11-м месте.

Игрок прошел через молодежную систему мадридского "Реала", на его счету пять матчей за юношескую сборную Испании (до 19 лет).



Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.