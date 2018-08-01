СМИ: тульский "Арсенал" близок к подписанию нападающего сборной Греции

Тульский "Арсенал" заинтересован в приобретении нападающего "Маккаби" (Хайфа) Стефаноса Атанасиадиса, информирует RFN. Отмечается, что на данный момент стороны ведут переговоры и уже близки к соглашению.

29-летний грек перешел в "Маккаби" в 2017 году. Ранее он десять лет выступал в ПАОК. Кроме того, Атанасиадис с 2011 года вызывается в сборную Греции.