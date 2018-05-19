СМИ: Сарри не хочет работать в "Зените" и предпочитает возглавить "Челси"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри не заинтересован в работе с "Зенитом", сообщают итальянские СМИ. Вариант с "Челси" выглядит для него более привлекательным.
Как информирует La Gazzetta dello Sport, тренер может покинуть "Наполи". Он опасается, что из команды уйдут ведущие игроки, такие как Марек Хамшик, Хосе Кальехон, Рауль Альбиоль, Дрис Мертенс и Жоржиньо. Предложение "Зенита", несмотря на зарплату в девять миллионов евро, не интересует специалиста. Его больше привлекает возможность работы в "Челси". При этом он не заинтересован в больших полномочиях в трансферных вопросов, которые, как правило, есть у тренеров в Англии. Для "Челси" этот вопрос не должен стать проблемой.
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9 миллионов? Не позорили бы свой бренд 49. Это скупердяйство им даром не пройдет. Зажали в прошлом году пятнаху Маноласу и десятку его агенту, в этом году сыграют в одном турнире с Биркиркарой и Гзирой Юнайтед. Какие по счету бренды у этих грандов мирового футбола я так и не нашел.
12:21