СМИ: Сарри не хочет работать в "Зените" и предпочитает возглавить "Челси"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри не заинтересован в работе с "Зенитом", сообщают итальянские СМИ. Вариант с "Челси" выглядит для него более привлекательным.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, тренер может покинуть "Наполи". Он опасается, что из команды уйдут ведущие игроки, такие как Марек Хамшик, Хосе Кальехон, Рауль Альбиоль, Дрис Мертенс и Жоржиньо. Предложение "Зенита", несмотря на зарплату в девять миллионов евро, не интересует специалиста. Его больше привлекает возможность работы в "Челси". При этом он не заинтересован в больших полномочиях в трансферных вопросов, которые, как правило, есть у тренеров в Англии. Для "Челси" этот вопрос не должен стать проблемой.

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