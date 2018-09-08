СМИ: "Рубин" готов подписать полузащитника Кеффа

Бывший полузащитник "Бреста" Александр Кефф на правах свободного агента может перейти в "Рубин". Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас. Также на 26-летнего игрока претендует киевское "Динамо".

"Трансферное окно для киевского "Динамо" не закрылось. В сфере интересов команды француз Александр Кефф. Сейчас он свободный агент. За ситуацией внимательно следит "Рубин", который готов перебить предложение Киева", - сообщил в Твиттере Бурбас.

Кефф чаще всего выступает на позиции опорного полузащитника. Также может сыграть центрального или правого защитника.

В прошлом сезоне игрок провел за "Брест" во второй по силе лиги Франции 25 матчей и забил один гол. Ранее Кефф выступал за "Аяччо", "Мускрон", "Мальорку", "Гранаду" и "Ланс".

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