15:44 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Промес попал в сферу интересов "Сампдории"

Квинси ПРОМЕС. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Нападающий "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в "Сампдории", сообщает Il Secolo XIX. По информации источника, представители руководства итальянского клуба на этой неделе уже встречались с голландскими агентами. Фигура лидера красно-белых, как предполагается, была одной из тем для обсуждения.

Вместе с тем, издание подчеркивает, что переходу могут помешать высокие финансовые требования Промеса и долгосрочный контракт с российским клубом (соглашение 26-летнего голландца с чемпионами России прошлого сезона рассчитано до лета 2021 года).

Напомним, Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 22 миллиона евро. В сезоне-2017/18 форвард красно-белых провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и сделав 10 результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Несвин

Какая Самподрия, попылит еще шоколадка в Пищевике за бабло годик, да поедет китайские просторы покорять!

16:23

bvb1987

что за днище итальянское

16:23

баламошка

Хотя за 70 лямов можно и отпустить.

16:16

баламошка

Кто это такая Сампдория? Кыш отседова!

16:15

tvorog8088

Скаутские списки клубов могут состоять из сотен игроков, и постоянно кто то с кем то встречаются, выводы делать пока не из чего.

15:56

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