СМИ: Промес попал в сферу интересов "Сампдории"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в "Сампдории", сообщает Il Secolo XIX. По информации источника, представители руководства итальянского клуба на этой неделе уже встречались с голландскими агентами. Фигура лидера красно-белых, как предполагается, была одной из тем для обсуждения.

Вместе с тем, издание подчеркивает, что переходу могут помешать высокие финансовые требования Промеса и долгосрочный контракт с российским клубом (соглашение 26-летнего голландца с чемпионами России прошлого сезона рассчитано до лета 2021 года).

Напомним, Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 22 миллиона евро. В сезоне-2017/18 форвард красно-белых провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и сделав 10 результативных передач.