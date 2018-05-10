СМИ: Промес попал в сферу интересов "Сампдории"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в "Сампдории", сообщает Il Secolo XIX. По информации источника, представители руководства итальянского клуба на этой неделе уже встречались с голландскими агентами. Фигура лидера красно-белых, как предполагается, была одной из тем для обсуждения.
Вместе с тем, издание подчеркивает, что переходу могут помешать высокие финансовые требования Промеса и долгосрочный контракт с российским клубом (соглашение 26-летнего голландца с чемпионами России прошлого сезона рассчитано до лета 2021 года).
Напомним, Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 22 миллиона евро. В сезоне-2017/18 форвард красно-белых провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и сделав 10 результативных передач.
Несвин
Какая Самподрия, попылит еще шоколадка в Пищевике за бабло годик, да поедет китайские просторы покорять!
16:23
bvb1987
что за днище итальянское
16:23
баламошка
Хотя за 70 лямов можно и отпустить.
16:16
баламошка
Кто это такая Сампдория? Кыш отседова!
16:15
tvorog8088
Скаутские списки клубов могут состоять из сотен игроков, и постоянно кто то с кем то встречаются, выводы делать пока не из чего.
15:56