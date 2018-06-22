СМИ: переход Рабелло в "Локо" сорвался из-за предстоящего ухода Геркуса

Бразильский журналист Серхио Сантана в своем Твиттере рассказал о причинах срыва перехода 23-летнего защитника "Ботафого" Игоря Рабелло в "Локомотив".

Он утверждает, что агент игрока сообщил ему, что переговоры между сторонами зашли в тупик из-за предстоящего ухода из "Локомотива" президента Ильи Геркуса. Якобы, менеджер займет пост в правительстве.



Кроме того, по словам журналиста Сантаны, произошли изменения в администрации "железнодорожников".

As negociações entre Igor Rabello e Lokomotiv Moscou estagnaram porque, de acordo com o empresário do atleta, o presidente deixou o clube para assumir um cargo no governo. Com isso, toda a administração da equipe mudou - além da Copa do Mundo, que parou o país por completo. – Sergio Santana #BRA🇧🇷 (@sergiostn_) 20 июня 2018 г.

СМИ: защитником "Ботафого" Рабелло интересуется "Локомотив" //

Агент Рабелло ответил на вопрос об интересе "Локомотива" к игроку //

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