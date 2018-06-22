17:40 | Футбол — РФПЛ

СМИ: переход Рабелло в "Локо" сорвался из-за предстоящего ухода Геркуса


Бразильский журналист Серхио Сантана в своем Твиттере рассказал о причинах срыва перехода 23-летнего защитника "Ботафого" Игоря Рабелло в "Локомотив"

Он утверждает, что агент игрока сообщил ему, что переговоры между сторонами зашли в тупик из-за предстоящего ухода из "Локомотива" президента Ильи Геркуса. Якобы, менеджер займет пост в правительстве.

Кроме того, по словам журналиста Сантаны, произошли изменения в администрации "железнодорожников".

СМИ: защитником "Ботафого" Рабелло интересуется "Локомотив" //
Агент Рабелло ответил на вопрос об интересе "Локомотива" к игроку //
Илья Геркус: "Отставка? Без комментариев" //
Уйдет ли Геркус из "Локо"? Отвечает председатель совета директоров

К комментариям
2
Материалы других СМИ