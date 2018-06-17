СМИ: нападающий "Краснодара" Иван может перейти в "Рапид"

Форвард "Краснодара" Андрей Иван интересен "Рапиду", утверждает портал Spox.com. Венский клуб хочет усилить линию атаки, поэтому обратил внимание на 21-летнего румына.

- Он является невероятным футболистом, который может играть и на фланге, и на острие атаки, - цитирует портал спортивного директора "Рапида" Фреди Бикеля.

Австрийский клуб собирается взять румына в аренду с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне Иван провел 7 игр в составе "Краснодара" в премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

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