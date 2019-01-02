СМИ: "Милан" интересуется хавбеком "Локо" Фернандешем

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш попал в сферу интересов "Милана", утверждает TMW. В настоящее время "бьянконери" изучают возможность покупки 32-летнего португальца - конкретное предложение может последовать в ближайшие недели.

Контракт Фернандеша с "Локо" истекает 30 июня 2019 года. Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.

Фернандеш выступает за "Локомотив" с 2014 года. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, а также дважды выигрывал Кубок.

В текущем сезоне Фернандеш провел 22 матча за "Локо", забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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