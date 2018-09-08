СМИ: "Милан" хочет подписать Паредеса

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу. Как утверждает Tuttosport, "россонери" сделают попытку подписать 24-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно.

Контракт Паредеса с сине-бело-голубыми рассчитан до 2021 года. В качестве другого варианта усиления линии полузащиты миланский клуб рассматривает хавбека "ПСЖ" Адриена Рабьо.

Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" в 2017 году. В текущем сезоне он провел 8 матчей за петербургский клуб, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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