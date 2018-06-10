СМИ: Манчини хотел купить Головина в "Зенит"

Бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, возглавивший сборную Италии, отметил, что хотел приобрести в питерский клуб полузащитника ЦСКА Александра Головина. Ранее появилась информация, что игроком сборной России заинтересовался "Ювентус".

– Головин? Это сильный игрок. Я пытался купить его в "Зенит". Несколько раз я наблюдал за его игрой и заметил его невероятный талант. Его уровень уже производит впечатление, он бы не затерялся в топ-клубах Европы, – цитирует Манчини Mondo Bianconero.

В прошедшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах, в которых забил пять голов и отдал три передачи.