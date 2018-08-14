СМИ: Лаксальт не перейдет в "Зенит"

Полузащитник "Дженоа" и сборной Уругвая Диего Лаксальт не перейдет в "Зенит" в летнее трансферное окно, утверждает Gonfialarete.com.

Отмечается, что спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта не смог договориться с президентом итальянского клуба по сумме трансфера, которая выросла с 10 миллионов евро (плюс 2 миллиона в виде бонусов) до 18 миллионов (плюс те же 2 миллиона). При этом, как пишет издание, до прихода Рибалты в "Зенит" клуб договаривался о трансфере через посредников и был близок к согласованию сделки.

Лаксальт выступает за "Дженоа" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.