СМИ: Каррера согласился возглавить "Ювентус"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера согласился сменить Массимилиано Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса", утверждает Corriere di Bergamo. По данным источника, в приглашении чемпиона России-2017 заинтересован генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта, который высоко оценил мастерство Карреры во время его работы в Турине в качестве помощника Антонио Конте.
Еще один кандидатом на пост главного тренера "Старой синьоры" называется нынешний рулевой "Наполи" Маурицио Сарри.
Бу-га-га!
Ливерпуль.
18:52
жек
Не надо! А то Юве больше ничего не светит)
18:51
Podumay
Хотя больше похоже на вброс от "журналистов-болел" которых на СЭ стало не мало, чтобы хоть что-то позитивное в мясе углядеть.
18:49
Podumay
Или федун купил долю в Юве ?
18:48
Podumay
А что не сборную Бразилии ?
18:47
L Osokin
Правильно не слуцыка же с манчиней туда звать
18:46
баламошка
Молодец, Максимка! А у нас тогда пусть Кутепка играющим тренером будет.
18:43
masson
1 апреля вроде прошло)))
18:43
За Арсеналий с децтва!))
Утка.)
18:43
rusfed 2.0
И это правильно: багаж утомился ждать хозяина
18:41
KuziakaPm
Бред.
18:40
Buldozer46
да ну на.
18:39
Jean4
Только не это!
18:39