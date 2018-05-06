18:33 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Каррера согласился возглавить "Ювентус"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера согласился сменить Массимилиано Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса", утверждает Corriere di Bergamo. По данным источника, в приглашении чемпиона России-2017 заинтересован генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта, который высоко оценил мастерство Карреры во время его работы в Турине в качестве помощника Антонио Конте.

Еще один кандидатом на пост главного тренера "Старой синьоры" называется нынешний рулевой "Наполи" Маурицио Сарри​.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Бу-га-га!

Ливерпуль.

18:52

жек

Не надо! А то Юве больше ничего не светит)

18:51

Podumay

Хотя больше похоже на вброс от "журналистов-болел" которых на СЭ стало не мало, чтобы хоть что-то позитивное в мясе углядеть.

18:49

Podumay

Или федун купил долю в Юве ?

18:48

Podumay

А что не сборную Бразилии ?

18:47

L Osokin

Правильно не слуцыка же с манчиней туда звать

18:46

баламошка

Молодец, Максимка! А у нас тогда пусть Кутепка играющим тренером будет.

18:43

masson

1 апреля вроде прошло)))

18:43

За Арсеналий с децтва!))

Утка.)

18:43

rusfed 2.0

И это правильно: багаж утомился ждать хозяина

18:41

KuziakaPm

Бред.

18:40

Buldozer46

да ну на.

18:39

Jean4

Только не это!

18:39

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