СМИ: Каррера согласился возглавить "Ювентус"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера согласился сменить Массимилиано Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса", утверждает Corriere di Bergamo. По данным источника, в приглашении чемпиона России-2017 заинтересован генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта, который высоко оценил мастерство Карреры во время его работы в Турине в качестве помощника Антонио Конте.

Еще один кандидатом на пост главного тренера "Старой синьоры" называется нынешний рулевой "Наполи" Маурицио Сарри​.