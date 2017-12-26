СМИ: Главный тренер БАТЭ может войти в тренерский штаб ЦСКА

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович может войти в тренерский штаб ЦСКА, сообщает журналист "Прессбола" Владимир Пирог. Под его руководством клуб пять раз выигрывал чемпионат Белоруссии, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз – Кубок.

Напомним, что Ермакович стал главным тренером БАТЭ в 2013 году, а с 2009 входил в тренерский штаб команды, которой тогда руководил нынешний наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером БАТЭ может стать Олег Дулуб, ранее покинувший "Черноморец".