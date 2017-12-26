СМИ: Главный тренер БАТЭ может войти в тренерский штаб ЦСКА

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович может войти в тренерский штаб ЦСКА, сообщает журналист "Прессбола" Владимир Пирог. Под его руководством клуб пять раз выигрывал чемпионат Белоруссии, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз – Кубок.
Напомним, что Ермакович стал главным тренером БАТЭ в 2013 году, а с 2009 входил в тренерский штаб команды, которой тогда руководил нынешний наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером БАТЭ может стать Олег Дулуб, ранее покинувший "Черноморец".
Slim Taller
Это соломенное чудо полный ноль.Сомневаюсь,что такие нужны армейцам.Меня удивило,что Капский его давно не выпер.После пролёта в Лиге Чемпионов нужно было гнать поганой метлой.
23:51 26 декабря
James Gang
А Онопку и Босса куда тогда?
22:57 26 декабря
spetrov
fedland, не дождешься.
21:25 26 декабря
fedland
лчше цска перевезти в батэ, а батэ с его игроками в москву
21:15 26 декабря