21:03 26 декабря | Футбол — РФПЛ

СМИ: Главный тренер БАТЭ может войти в тренерский штаб ЦСКА

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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович может войти в тренерский штаб ЦСКА, сообщает журналист "Прессбола" Владимир Пирог. Под его руководством клуб пять раз выигрывал чемпионат Белоруссии, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз – Кубок.

Напомним, что Ермакович стал главным тренером БАТЭ в 2013 году, а с 2009 входил в тренерский штаб команды, которой тогда руководил нынешний наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером БАТЭ может стать Олег Дулуб, ранее покинувший "Черноморец".

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Slim Taller

Это соломенное чудо полный ноль.Сомневаюсь,что такие нужны армейцам.Меня удивило,что Капский его давно не выпер.После пролёта в Лиге Чемпионов нужно было гнать поганой метлой.

23:51 26 декабря

James Gang

А Онопку и Босса куда тогда?

22:57 26 декабря

spetrov

fedland, не дождешься.

21:25 26 декабря

fedland

лчше цска перевезти в батэ, а батэ с его игроками в москву

21:15 26 декабря