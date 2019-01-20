СМИ: "Галатасарай" не продал Гюмюша "Краснодару"

Нападающий "Галатасарая" Синан Гюмюш попал в сферу интересов "Краснодара". Как сообщает Sabah, российский клуб пытался купить 25-летнего игрока нынешней зимой, однако турецкий клуб ответил отказом.

По данным источника, "Галатасарай" хочет продлить контракт с Гюмюшем, который получает всего 650 тысяч евро в год. Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до лета. Если Гюмюша не устроит вариант нового контракта, предложенный клубом, то он может перейти в "Краснодар" как свободный агент.

В нынешнем сезоне в чемпионате Турции Гюмюш провел 12 матчей, забил три мяча.