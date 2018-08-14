СМИ: Дриусси попросил "Зенит" о трансфере. На игрока претендует "Сампдория"

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси твердо намерен сменить клуб в текущее трансферное окно, утверждает Tuttomercatoweb.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По данным источника, 22-летний аргентинец попросил выставить его на трансфер.

Отмечается, что "Сампдория" уже ведет переговоры с "Зенитом" по переходу игрока. Альтернативным вариантом для итальянского клуба является Димитри Оберлин из "Базеля".

Дриусси перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Ривер Плейта" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел за сине-бело-голубых три матча и не отметился результативными действиями.

Таблица переходов российской премьер-лиги //

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