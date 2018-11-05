10:08 | Футбол — РПЛ

СМИ: Чорлука, Иванович и Хеведес - в сфере интересов "Барселоны"

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"Барселона" зимой рассчитывает приобрести опытного центрального защитника в связи с травмами Томаса Фермалена и Самюэля Юмтити. Как сообщает El Mundo Deportivo, в расширенный список игроков, попавших в сферу интересов "Барселоны", включены три футболиста из РПЛ. Это защитники "Локомотива" Ведран Чорлука и Бенедикт Хеведес, а также Бранислав Иванович из "Зенита".

Также "Барселона" изучает возможность приобретения Рауля Альбиоля из "Наполи", Жозе Фонти из "Лилля", Адиля Рами из "Марселя", Невена Суботича из "Сент-Этьена", Давида Луиза из "Челси", Домагоя Виды и Пепе из "Бешикташа", Лорана Косьельни из "Арсенала" и Мехди Бенатиа из "Ювентуса".

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