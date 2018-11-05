СМИ: Чорлука, Иванович и Хеведес - в сфере интересов "Барселоны"

"Барселона" зимой рассчитывает приобрести опытного центрального защитника в связи с травмами Томаса Фермалена и Самюэля Юмтити. Как сообщает El Mundo Deportivo, в расширенный список игроков, попавших в сферу интересов "Барселоны", включены три футболиста из РПЛ. Это защитники "Локомотива" Ведран Чорлука и Бенедикт Хеведес, а также Бранислав Иванович из "Зенита".
Также "Барселона" изучает возможность приобретения Рауля Альбиоля из "Наполи", Жозе Фонти из "Лилля", Адиля Рами из "Марселя", Невена Суботича из "Сент-Этьена", Давида Луиза из "Челси", Домагоя Виды и Пепе из "Бешикташа", Лорана Косьельни из "Арсенала" и Мехди Бенатиа из "Ювентуса".
- Барселона (Футбол)
- Локомотив М (футбол)
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- Ювентус
- Челси
- Марсель
- Арсенал Лондон
- Давид Луиз
- Наполи
- Бешикташ (Футбол)
- Сент-Этьен
- Лилль (Футбол)
- Бранислав Иванович
- Пепе Феррейра
- Томас Фермален
- Лоран Косьельни
- Бенедикт Хеведес
- Адиль Рами
- Невен Суботич
- Ведран Чорлука
- Домагой Вида
- Жозе Фонти
- Самюэль Юмтити
- Мехди Бенатиа
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