СМИ: "Челси" решил приобрести Паредеса вместо Бареллы

"Челси" собирается приобрести полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, "синие" предложили 30 миллионов евро за 24-летнего аргентинца и ждут ответа от петербургского клуба.

Сообщается, что "Челси" выбирал между Паредесом и хавбеком "Кальяри" Николо Бареллой. В итоге "синие" предложили аргентинцу контракт, рассчитанный до 2023 года, и зарплату в размере 4,5 миллиона евро за сезон. Футболист рассматривается в качестве замены полузащитнику Сеску Фабрегасу, перешедшему в "Монако".

В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за "Зенит", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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