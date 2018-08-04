09:18 | Футбол — РПЛ

СМИ: Цаллагов и Полоз не сыграют "Зенитом" в 3-м туре РПЛ. У "Рубина" нет денег, чтобы оплатить их участие


Защитник Ибрагим Цаллагов и форвард Дмитрий Полоз пропустят матч третьего тура Российской премьер-лиги между "Рубином" и "Зенитом", утверждает "Бизнес Online". Встреча пройдет на "Казань Арене" 13 августа.

Арендованные у петербуржцев игроки не сыграют против команды Сергея Семака, так как, согласно соглашению между клубами, за выход на поле предусмотрена компенсация. Казанцы не намерены платить за участие Цаллагова и Полоза из-за сложной финансовой ситуации. 

"Рубин" – "Зенит": чемпионат России по футболу, 13 августа 2018, онлайн-трансляция в 20.00

 

Дополнительная информация

https://sport.business-gazeta.ru/news/224850/

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