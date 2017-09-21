Смертин будет и.о. директора "Динамо" на время отпуска Кречетова

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев сообщил, что директор по подготовке резерва бело-голубых Алексей Смертин станет и.о. исполнительного директора клуба на время отпуска Евгения Кречетова, который занимает эту должность. По его словам, если "Динамо" примет окончательные кадровые, об этом будет объявлено дополнительно.

- Он (Смертин) исполняет обязанности исполнительного директора на время отпуска Кречетова, - цитирует ТАСС Муравьева. - Если в клубе будут приниматься кадровые решения, связанные с изменениями функциональных обязанностей, мы об этом сообщим специально.