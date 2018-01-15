Швец не уйдет из "Ахмата" зимой

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров подчеркнул, что клуб не рассматривает варианты с продажей полузащитника команды Антона Швеца этой зимой. Однако, по его словам, клуб готов вернуться к обсуждению этого вопроса летом, если соответствующий интерес сохранится.

Ранее сообщалось об интересе "Зенита" к 24-летнему футболисту.

- Мы не рассматриваем варианты с продажей Швеца зимой, - сказал Айдамиров. - Мы всем клубам об этом сказали. Если интерес каких-то команд останется, то летом готовы вернутся к этому вопросу.

В текущем сезоне Швец провел за "Ахмат" 15 матчей в чемпионате России, в которых забил три мяча. (Павел ГУРЕВИЧ)