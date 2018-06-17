Шунин, Глушаков, Шишкин и Панченко провели отпуск вместе. И вот почему

Вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин рассказал, что отпуск провел вместе с давними друзьями - хавбеком "Спартака" Денисом Глушаковым, защитником "Краснодара" Романом Шишкиным и одноклубником Кириллом Панченко. В пятницу "Динамо" вышло из отпуска и прошло медобследование.

- Мы договаривались, что поедем с друзьями, - сказал Шунин в интервью клубной пресс-службе. - Мы по жизни рядом уже много лет, несмотря на то, что играем в разных командах. С Денисом Глушаковым, с Ромой Шишкиным, с Кириллом Панченко договорились, что поедем в один отель, отдыхали вместе с детьми, с женами, с семьями.