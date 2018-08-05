23:57 5 августа | Футбол — РПЛ

Штоффельсхаус объяснил, почему "Локомотив" арендовал Крыховяка


Спортивный директор "Локомотива"  Эрик Штоффельсхаус заявил, что руководство клуба высоко оценило потенциал новичка команды хавбека Гжегожа Крыховяка

- Приобретение Крыховяка - решение клуба, - сказал Штоффельсхаус в эфире канала "Матч ТВ". - Мы предпринимаем шаги и пытаемся убедить игрока перейти в "Локомотив". Мы наблюдали за этим игроком в течение длительного времени, хорошо изучили его возможности и способности.

У Крыховяка высокий потенциал. Мы приобрели его в расчете на будущее, ведь будем участвовать в трех соревнованиях. Надеемся, Крыховяк покажет хорошие результаты в будущем. 

Крыховяк будет выступать за "Локомотив" до конца сезона на правах аренды. 

 

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