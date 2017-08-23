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17:23 | Футбол — РФПЛ

Шнуров написал стих о бакланах и арене "Санкт-Петербург"

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Лидер группировки "Ленинград" и болельщик "Зенита" Сергей Шнуров в своем Инстаграме опубликовал стих об арене петербургского клуба и птицах. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ранее заявил, что бакланы портят крышу стадиона.

"Надежд полны, в мечтах мы строим планы,
Проект в фантазиях был несомненно крут.
Но прилетят к нам вездесущие бакланы,
И в сущности все смачно об*****.
Г**** полно в этих небесных птицах.
Они за планами следят и с облаков,
На****. И бесполезно на них злиться.
Ведь у бакланов план был именно таков", – написал Шнуров.

Игорь Албин: "Бакланы портят светоотражающую пленку стадиона "Санкт-Петербург"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ValeraK

Шнуров тот еще Баклан примитивный.

17:42

ziggy1976

Да. Бакланы. +1.

17:35

igogohruhru

Голубой лев весьма странноватый талисман. А вот баклан был бы то, что надо!

17:35

Паснаход

Недурно.

17:34

Mad Butcher

У бомжей появилось еще одно погоняло Бакланы

17:29