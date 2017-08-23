Шнуров написал стих о бакланах и арене "Санкт-Петербург"

Лидер группировки "Ленинград" и болельщик "Зенита" Сергей Шнуров в своем Инстаграме опубликовал стих об арене петербургского клуба и птицах. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ранее заявил, что бакланы портят крышу стадиона.
"Надежд полны, в мечтах мы строим планы,
Проект в фантазиях был несомненно крут.
Но прилетят к нам вездесущие бакланы,
И в сущности все смачно об*****.
Г**** полно в этих небесных птицах.
Они за планами следят и с облаков,
На****. И бесполезно на них злиться.
Ведь у бакланов план был именно таков", – написал Шнуров.
Игорь Албин: "Бакланы портят светоотражающую пленку стадиона "Санкт-Петербург"
ValeraK
Шнуров тот еще Баклан примитивный.
17:42
ziggy1976
Да. Бакланы. +1.
17:35
igogohruhru
Голубой лев весьма странноватый талисман. А вот баклан был бы то, что надо!
17:35
Паснаход
Недурно.
17:34
Mad Butcher
У бомжей появилось еще одно погоняло Бакланы
17:29