Шнуров написал стих о бакланах и арене "Санкт-Петербург"

Лидер группировки "Ленинград" и болельщик "Зенита" Сергей Шнуров в своем Инстаграме опубликовал стих об арене петербургского клуба и птицах. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ранее заявил, что бакланы портят крышу стадиона.

"Надежд полны, в мечтах мы строим планы,

Проект в фантазиях был несомненно крут.

Но прилетят к нам вездесущие бакланы,

И в сущности все смачно об*****.

Г**** полно в этих небесных птицах.

Они за планами следят и с облаков,

На****. И бесполезно на них злиться.

Ведь у бакланов план был именно таков", – написал Шнуров.

Игорь Албин: "Бакланы портят светоотражающую пленку стадиона "Санкт-Петербург"