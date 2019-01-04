18:17 | Футбол — РПЛ

Шеф-повар Слуцкий. "Секретное" видео от ЦСКА

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ЦСКА в своем официальном Твиттере опубликовал архивное видео, героем которого стал бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий "Витесс". Специалист представлен в роли шеф-повара, который сравнивает футбольный клуб с рестораном высокой кухни, а построение игры - с приготовлением блюда.

Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, дважды выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

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