Шеф-повар Слуцкий. "Секретное" видео от ЦСКА

ЦСКА в своем официальном Твиттере опубликовал архивное видео, героем которого стал бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий "Витесс". Специалист представлен в роли шеф-повара, который сравнивает футбольный клуб с рестораном высокой кухни, а построение игры - с приготовлением блюда.

Несколько лет в клубном архиве под грифом "секретно" хранились, возможно, лучшие актёрские работы наших футболистов. Мы решили, что пришло время снять запреты и передать искусство народу 😄



Серию скетчей начинает главный тренер тех лет, Леонид Слуцкий! pic.twitter.com/V4Sszl6u94 – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 января 2019 г.

Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, дважды выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

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