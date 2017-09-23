Шатов и Лодыгин не полетели с "Зенитом" на матч с "Краснодаром"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини огласил заявку команды на матч 11-го тура чемпионата России против "Краснодара". В составе команды на гостевую встречу не отправились вратарь Юрий Лодыгин и полузащитник Олег Шатов.

Полностью заявка команды выглядит следующим образом:

вратари – Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;

защитники – Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Доменико Кришито, Денис Терентьев, Иван Новосельцев;

полузащитники – Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;

нападающие – Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

Матч "Краснодар" - "Зенит" состоится 24 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.