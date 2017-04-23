Шарль Каборе: "Я не симпатизирую "Спартаку", просто он заслужил чемпионство"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе после победы над тульским "Арсеналом" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России заявил, что соперник хорошо играл в обороне, из-за чего у его команды были сложности в первом тайме. Также футболист отметил, что "Спартак" заслужил победу в чемпионате.

– Тяжелая была игра, мы забили вовремя, смогли реализовать свой момент, – сказал Каборе – Играть против команды, вторая находится внизу таблицы. Почему не удалось сыграть с первых минут так, как играли во втором тайме? Я думаю, мы должны запоминать позитив во втором тайме. Но нельзя забывать, что в обороне соперник сыграл здорово. Сложнее играть было еще из-за того, что соперники были свежее. Мы просто ожидали свои моменты, и они во втором тайме появились.

Мой гол? Спасибо (улыбается). Для меня это полезно и приятно. Я поучаствовал в победе команды. Здесь надо понимать, что мы всегда работаем на тренировках, и это результат работы. Я специально не готовил удар, просто так получилось. Перспективы на сезон? В этом сезоне мы надеемся занять место, позволяющее сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. Но в этом году уровень команд выше. У нас остаются 6 игр, и мы надеемся набрать в них очки.

Удивлен ли я тем, что "Спартак" без пяти минут чемпион? В будущем у "Краснодара" тоже будут шансы стать чемпионом. Мы надеемся, что он станет чемпионом. Это показывает, что уровень команд меняется в России. Я не симпатизирую "Спартаку", просто он заслуживает это. Он выиграл у "Зенита", это показательно. (Екатерина ПОТАПОВА)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Арсенал"