Шарль Каборе: "Матч с "Уфой" будет непростым"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе поделился ожиданиями в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Уфы".
– Ждем насыщенную оборону у "Уфы", – приводит слова Каборе Твиттер "Краснодара". – Не сомневаюсь, что матч будет непростой, но надеюсь, что нам удастся добиться результата. Чем труднее победа, тем приятнее ее вкус!
🔥#MatchDay 🔥 сегодня!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 декабря 2018 г.
Заключительный в этом году, а значит всем непременно нужно быть на стадионе!
⚽ #КраснодарУфа
🏆 17 тур @rfpl
📍 Краснодар
🏟 "Краснодар"
🗓 9 декабря
🕟 16:30
📺 @matchpremier pic.twitter.com/ejItGcGUNU
"Краснодар" – "Уфа": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – в 16.30 (мск).
Опрос
Как закончится матч 17-го тура РПЛ "Зенит" - "Рубин"?
Загрузка...