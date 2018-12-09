Шарль Каборе: "Матч с "Уфой" будет непростым"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе поделился ожиданиями в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Уфы"​.

– Ждем насыщенную оборону у "Уфы", – приводит слова Каборе Твиттер "Краснодара". – Не сомневаюсь, что матч будет непростой, но надеюсь, что нам удастся добиться результата. Чем труднее победа, тем приятнее ее вкус!

"Краснодар" – "Уфа": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – в 16.30 (мск).