Шамиль Газизов: "Вывезли со стадиона "Уфы" свыше тысячи КАМАЗов снега"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью спецкору "СЭ" Дмитрию СИМОНОВУ рассказал о том, как на стадионе "Нефтяник" убрали снег и собираются угощать болельщиков кашей.

– В день прилета на турнир я побывал на вашем стадионе "Нефтяник" и был приятно удивлен: несмотря на лютую зиму и сугробы в человеческий рост по всему городу, на арене снега почти не осталось, на искусственном поле занимаются дети, трибуны очищены. Короче говоря, все в порядке. В то время как сразу несколько клубов начнут весну на нейтральных полях, не сумев подготовить стадионы и поляны: это и "Крылья", и "Урал"…

– Дело в том, что мы не прекращали работать с момента завершения чемпионата в декабре. Синоптики признают, что эта зима почти по всей стране получилась аномальной. Особенно это касается количества выпавших осадков. Наши сотрудники трудились каждый день, с "Нефтяника" вывезли свыше тысячи КАМАЗов снега! Я благодарен всем работникам ФК "Уфа", потому что проделан титанический труд. Прежде всего благодаря нему мы готовы принимать игры премьер-лиги – и даже отдавать стадион в аренду другим командам, которые в этом нуждаются. Спасибо хочу также сказать мэрии города и руководству района, они нам очень помогли.

– Благодаря качественной подготовке вам, насколько понимаю, удастся и пополнить клубный бюджет.

– Да. У нас две-три игры проведут самарцы. Причем заработает не только клуб. В Уфу приедут болельщики "Крыльев" и их соперников, будут тратить здесь деньги.

– Сколько стоит аренда "Нефтяника"?

– Опять-таки воздержусь от упоминания цифр. Каждый клуб вправе выставлять свою цену. К примеру, мы в свое время, во время реконструкции "Нефтяника", выступали в Перми, а потом перебрались в Саранск, потому что там было дешевле.