Шамиль Газизов: "Уфа" показала, что они - мужики и умеют играть"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после победы над "Спартаком" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России испытывает гордость за свою команду. По его словам, уфимцы находятся на правильном пути.

- Поделитесь эмоциями от матча.

- Естественно, когда обыгрываешь народную команду, становится приятно. Я благодарен ребятам. Они показали, что мужики и умеют играть в футбол.

- Второй матч на выезде вы побеждаете столичный клуб. В чем секрет?

- В том, что команда совместно с Виктором Гончаренко работает и футболисты впитывают все, что нужно. Мы на правильном пути. Я горд за свою команду и думаю, что это только начало.

- Может, выплатите ребятам двойные премиальные?

- У нас такого нет, и ребята об этом даже не заикаются. Эта победа для всей нашей республики. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)