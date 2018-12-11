Шамиль Газизов: "Кротов давно в "Уфе", но ему не удается раскрыться"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что уфимский клуб имеет несколько предложений по легионерам команды, но они не в полной мере устраивают руководство клуба. 50-летний россиянин надеется, что форвард Вячеслав Кротов наберет кондиции к весенней части сезона чемпионата России.

– Количество легионеров в клубе достаточное, – сказал Газизов в интервью "Уфе" на Youtube-канале клуба. – "Уфе" бы хотелось усилить российские позиции в клубе, которые никогда не помешают. Нужны молодые футболисты. На данный момент есть два предложения по нашим легионерам, но они не в полной мере устраивают клуб.

– Когда нападающий Вячеслав Кротов начнет снова приносить пользу и много забивать?

– Кротов давно в клубе и у него не получается до конца раскрыться. Надеюсь, что зимой он обретет другие игровые кондиции, а весной заиграет на ином уровне. Следует отдавать себе отчет, что модель игры башкирской команды не предусматривает постоянную результативность форварда, "Уфа" действует немного иначе.

– Почему клуб с легкостью расстается с ведущими футболистами? Разве нельзя уговорить игроков оставаться в команде для достижения высших результатов?

– Политика футбольного клуба не предусматривает борьбу за первое место в чемпионате России. Отдаем себе отчет какой у нас бюджет и какое место можем занять. Есть куда развиваться. Когда появятся поля с должной инфраструктурой, то можно говорить о чемпионстве. Сейчас только борьба за еврокубки и место в середине турнирной таблице РПЛ.