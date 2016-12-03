Шамиль Газизов: "Гончаренко уведомил "Уфу" о своем уходе? Комментировать здесь нечего"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Виктор Гончаренко уведомил руководство клуба о своем уходе после матча 17-го тура чемпионата России с "Томью". Ранее сообщалось, что специалист может сменить Леонида Слуцкого во главе ЦСКА.

– Комментировать здесь нечего. Виктор Михайлович – действующий тренер "Уфы", он готовит команду к предстоящему матчу с "Томью". Это очень важная для нас игра, в которой нам необходимо побеждать, – сказал Газизов. (Сергей АСТАХОВ)