23:08 | Футбол — РФПЛ

"Северсталь" предложила "Зениту" добавить в форму желтый цвет

Новый дизайн формы "Зенита" от "Северстали". Фото twitter.com/severstalclub
Новый дизайн формы "Зенита" от "Северстали". Фото twitter.com/severstalclub

"Северсталь" в Твиттере отреагировала на появление в сети варианта игровой формы "Зенита" на сезон-2018/19. Гостевой вариант экипировки выполнен в черном, сером, синем и красном цветах.

Череповчане предложили питерцам сделать еще один вариант формы, который по цветовой гамме будет повторять их собственный.

"Мы приветствуем появление черного цвета в игровых майках "Зенита", - говорится в сообщении "Северстали". - Может быть добавить еще и желтый цвет?"

В сеть попали фото варианта формы "Зенита" на следующий сезон

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