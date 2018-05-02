"Северсталь" предложила "Зениту" добавить в форму желтый цвет

"Северсталь" в Твиттере отреагировала на появление в сети варианта игровой формы "Зенита" на сезон-2018/19. Гостевой вариант экипировки выполнен в черном, сером, синем и красном цветах.

Череповчане предложили питерцам сделать еще один вариант формы, который по цветовой гамме будет повторять их собственный.

"Мы приветствуем появление черного цвета в игровых майках "Зенита", - говорится в сообщении "Северстали". - Может быть добавить еще и желтый цвет?"

Мы приветствуем появление черного цвета в игровых майках @zenit_spb . Может быть добавить еще и желтый цвет? 🤔💛🖤We welcome the appearance of black in @zenit_spb T-shirts. Maybe you need to add more and yellow color? @FrancooC07 #будьсжелточерными pic.twitter.com/EP8WNWbNZI – HC Severstal (@severstalclub) May 2, 2018

В сеть попали фото варианта формы "Зенита" на следующий сезон