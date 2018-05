"Северсталь" предложила "Зениту" добавить в форму желтый цвет

Мы приветствуем появление черного цвета в игровых майках @zenit_spb . Может быть добавить еще и желтый цвет? 🤔💛🖤We welcome the appearance of black in @zenit_spb T-shirts. Maybe you need to add more and yellow color? @FrancooC07 #будьсжелточерными pic.twitter.com/EP8WNWbNZI