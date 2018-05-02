11:39 | Футбол — РФПЛ

В сеть попали фото варианта формы "Зенита" на следующий сезон

Вариант формы "Зенита" на сезон-2018/19. Фото footyheadlines.com
Вариант формы "Зенита" на сезон-2018/19. Фото footyheadlines.com
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Портал Footyheadlines опубликовал вариант игровой формы для "Зенита" на следующий сезон. Графическим дизайнером выступил Франко Карбахаль

Концепция домашней формы может похвастаться уникальным графическим рисунком (зигзаг) в двух оттенках синего. Гостевая форма выполнена в черном, сером, синем и красном цветах и вдохновлена российским флагом. 

В сеть попала новая домашняя форма "Реала". Она схожа с образцом сезона-2005/06

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КОММЕНТАРИИ (18)
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alex-ls

голубая луна всему виной!

13:42

Бу-га-га!

Одну пошил, а вторую - склеил.

13:09

Бу-га-га!

Мыловар пошил. В перерывах промеж ракетостроением, имхо.

13:07

д-р Хряк

semenovd И то и другое уродство. Зачем выдумывать, сделайте нормальную форму, красивую, стильную, которую хочется купить себе для игры. В чем смысл каждый раз что-то менять? Классика рулит 12:47--------- Ты не понимаешь в бизнес/проектах. Если ничего не выдумывать и не менять, то денег у тя не прибавиться )

12:55

crabon

Маркетинговый ход, бабла рубить на продаже футболок

12:54

serzheo

Чёй-то за убожество? Опять Найк чудит, как с желтыми мячами. Надо гнать этот Найк из согаза.

12:51

semenovd

И то и другое уродство. Зачем выдумывать, сделайте нормальную форму, красивую, стильную, которую хочется купить себе для игры. В чем смысл каждый раз что-то менять? Классика рулит

12:47

д-р Хряк

Распустят скоро эту команду одного города )))

12:38

The glory !

А ромбики то красно-синие...

12:34

д-р Хряк

Бомжарская телогрейка, сшитая из материала, найденного на помойке ))) ЗЫ: Мне нравиццо )

12:34

Kot, kotoryi

На ковёр похоже. Дачный.

12:32

Berkut-7

Я всегда знал, что Зенит завидует Спартаку , поэтому на половину они в ромбах))

12:20

Edmundo.Baldivieso

Второй комплект - огонь! Лоскутки. Такое я у постоянных жителей вокзалов видел)

12:18

0,7 в одно рыло

Это концепт от какого-то чувака,а не официальная форма. Не будет у нас этих ромбиков никогда.

12:13

vangog

гостевая белой будет

12:07

bep77

О. ромбики! К чему бы это?

12:06

ubogiy

Голубой окунь!

11:59

Chobo

Кошмар...

11:53

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