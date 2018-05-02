В сеть попали фото варианта формы "Зенита" на следующий сезон

Портал Footyheadlines опубликовал вариант игровой формы для "Зенита" на следующий сезон. Графическим дизайнером выступил Франко Карбахаль.
Концепция домашней формы может похвастаться уникальным графическим рисунком (зигзаг) в двух оттенках синего. Гостевая форма выполнена в черном, сером, синем и красном цветах и вдохновлена российским флагом.
💯❄ Stunning Nike Zenit 18-19 Home & Away Kit Concepts by Franco Carabajal: https://t.co/Ub3d7Uh2ar– Footy Headlines (@Footy_Headlines) 2 мая 2018 г.
В сеть попала новая домашняя форма "Реала". Она схожа с образцом сезона-2005/06
alex-ls
голубая луна всему виной!
13:42
Бу-га-га!
Одну пошил, а вторую - склеил.
13:09
Бу-га-га!
Мыловар пошил. В перерывах промеж ракетостроением, имхо.
13:07
д-р Хряк
semenovd И то и другое уродство. Зачем выдумывать, сделайте нормальную форму, красивую, стильную, которую хочется купить себе для игры. В чем смысл каждый раз что-то менять? Классика рулит 12:47--------- Ты не понимаешь в бизнес/проектах. Если ничего не выдумывать и не менять, то денег у тя не прибавиться )
12:55
crabon
Маркетинговый ход, бабла рубить на продаже футболок
12:54
serzheo
Чёй-то за убожество? Опять Найк чудит, как с желтыми мячами. Надо гнать этот Найк из согаза.
12:51
semenovd
И то и другое уродство. Зачем выдумывать, сделайте нормальную форму, красивую, стильную, которую хочется купить себе для игры. В чем смысл каждый раз что-то менять? Классика рулит
12:47
д-р Хряк
Распустят скоро эту команду одного города )))
12:38
The glory !
А ромбики то красно-синие...
12:34
д-р Хряк
Бомжарская телогрейка, сшитая из материала, найденного на помойке ))) ЗЫ: Мне нравиццо )
12:34
Kot, kotoryi
На ковёр похоже. Дачный.
12:32
Berkut-7
Я всегда знал, что Зенит завидует Спартаку , поэтому на половину они в ромбах))
12:20
Edmundo.Baldivieso
Второй комплект - огонь! Лоскутки. Такое я у постоянных жителей вокзалов видел)
12:18
0,7 в одно рыло
Это концепт от какого-то чувака,а не официальная форма. Не будет у нас этих ромбиков никогда.
12:13
vangog
гостевая белой будет
12:07
bep77
О. ромбики! К чему бы это?
12:06
ubogiy
Голубой окунь!
11:59
Chobo
Кошмар...
11:53