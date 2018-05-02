В сеть попали фото варианта формы "Зенита" на следующий сезон

Портал Footyheadlines опубликовал вариант игровой формы для "Зенита" на следующий сезон. Графическим дизайнером выступил Франко Карбахаль.



Концепция домашней формы может похвастаться уникальным графическим рисунком (зигзаг) в двух оттенках синего. Гостевая форма выполнена в черном, сером, синем и красном цветах и вдохновлена российским флагом.

💯❄ Stunning Nike Zenit 18-19 Home & Away Kit Concepts by Franco Carabajal: https://t.co/Ub3d7Uh2ar – Footy Headlines (@Footy_Headlines) 2 мая 2018 г.

В сеть попала новая домашняя форма "Реала". Она схожа с образцом сезона-2005/06