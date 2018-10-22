Сергей Юран: "Где-то Каррера поставил свое "я" выше интересов команды"

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран высказался об отставке Массимо Карреры.

– Решение принимает руководство клуба. Последние результаты не впечатляли. При всем уважении к Туле, эту команду нужно было обыгрывать в Москве. Правильно ли поступили в "Спартаке"? Это покажет только время, дальнейшие результаты. Есть ли у клуба готовая замена? Не знаю... Если нет, то...

Где-то Карерра сам поставил свое "я" выше команды. Имею в виду всю эту историю с Глушаковым и Ещенко. Не мог найти общего языка с игроками, ведь на кону стояло немало. Это же твоя работа. А он решил показать свое "я". Так получилось...

Кто теперь возглавит команду? Не думаю, что иностранец. Склоняюсь к отечественному специалисту. (Виталий Айрапетов)

Каррера уволен из "Спартака". Что дальше? Live!