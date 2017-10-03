Сергей Веденеев: "Анжи наказал "Зенит" за игру в экономрежиме"

Экс-игрок "Зенита" Сергей Веденеев после матча 12-го тура чемпионата России "Анжи" - "Зенит" (2:2) считает, что питерцы хотели добиться результата малыми усилиями. По его мнению, Роберто Манчини сделает правильные выводы из этой неудачи.

- Конечно, игроки "Анжи" могут быть довольны этим результатом, хотя команда могла претендовать и на победу, приводят "Известия" слова Веденеева. - "Анжи" наказал петербуржцев за то, что они попытались сыграть в экономрежиме. Сейчас в РФПЛ такое не пройдет ни с кем. Думаю, Манчини сделает правильные выводы из этой неудачи.



В последних матчах "Зенит" много забивал после подач с флангов, которые удавались Браниславу Ивановичу и Доменико Кришито, - именно поэтому в состав вернулся габаритный Артем Дзюба, который "обрел себя" в этой тактике после неудачного старта сезона. Но "Анжи" наглухо закрыл обе бровки, чем дезориентировал соперника. Кроме того, "Зенит" не привык к обоюдоострому футболу. Когда в его обороне образуется пространство, защитники теряются. Именно так и был пропущен второй гол - не было нужной плотности. В результате Мевля понадеялся на Мамману, не подстраховал его, а тот выпустил Адлана Кацаева один на один с вратарем.