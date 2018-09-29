Сергей Томаров: "Уфа" смогла переломить ход игры"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после матча 9-го тура РПЛ против "Енисея" (2:1) заявил, что его команда смогла переломить ход игры.

- Любая победа важна, а тем более такая, волевая, - сказал Томаров в эфире канала "Матч Премьер". - Первый тайм играли на равных, но затем пропустили мяч. Благодарен ребятам, что они смогли переломить ход игры. Эта победа вдвойне ценна. Пауревич вышел не с первых минут? Это связано с лимитом. Благодарен всем, кто вышел на поле. Все молодцы, всем большое спасибо! Тилль? Это качественное приобретение: он может и придержать мяч, и пробить, и обострить.

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