Сергей Томаров: "Уфа" разочарована результатом – мы создали очень много моментов"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров – о матче с "Рубином" (0:0) в 11-м туре чемпионата России.

- Да, можно сказать, что по игре для нас этот матч был лучшим в чемпионате. У нас было очень много моментов, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". - Столько моментов не забили… Конечно, мы разочарованы результатом. Почему я сделал только одну замену? Все складывалось неплохо, никто не выпадал. Мы ждали своего шанса.

Все о чемпионате России – здесь.