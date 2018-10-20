18:57 | Футбол — РПЛ

Сергей Томаров: "Уфа" разочарована результатом – мы создали очень много моментов"

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Главный тренер "Уфы"  Сергей Томаров – о матче с "Рубином" (0:0) в 11-м туре чемпионата России.

- Да, можно сказать, что по игре для нас этот матч был лучшим в чемпионате. У нас было очень много моментов, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер".   - Столько моментов не забили…  Конечно, мы разочарованы результатом. Почему я сделал только одну замену? Все складывалось неплохо, никто не выпадал. Мы ждали своего шанса.

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Уфа - Рубин

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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