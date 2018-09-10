Сергей Шавло: "Не спешил бы говорить, что Терри уже в "Спартаке"

Бывший игрок и генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло - о переходе в команду защитника Джона Терри. Он считает, что до официального объявления говорить о трансфере преждевременно.

– Если такой игрок придет в московский клуб, то с имиджевой точки его переход – это хорошо. А вот с игровой... Ему 37 лет. Сложно сказать, в какой форме он находится сейчас, - цитирует Но это очень серьезный футболист, с огромным опытом выступления за "Челси" и сборную Англии. При этом я бы не спешил говорить, что трансфер уже завершен. Произойти может все что угодно.

Ранее сообщалось, что в субботу защитник прошел медосмотр в "Спартаке" и поставил подпись под контрактом (один год с возможностью продления еще на год). В борьбе за Терри также участвовала "Астон Вилла", где он провел сезон-2017/18.

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