Сергей Семак: "Все мы по-своему говнюки в какой-то степени"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью "Фонтанке" отметил, что для чемпионата России очень сложно найти игрока, который бы находился в расцвете сил и согласился на переход на нормальных условиях.

- Понятно, что в публичном пространстве вы редко появляетесь без нимба, поэтому я проверю на вас цитату из Юргена Клоппа: "Я никогда не возьму в команду суперигрока, если он говнюк". Вы согласны с этим тезисом?

– Сложный вопрос. Это Юрген Клопп. Он может взять в "Ливерпуль" практически любого футболиста, - сказал Семак. - У нас нет такой возможности. Нужно понимать: сможем ли мы работать с этим игроком или нет? Все мы по-своему говнюки в какой-то степени. Поэтому нужно понимать и знать, за что повешен такой ярлык.

Если ты понимаешь, что сможешь работать с таким человеком, сможешь найти с ним контакт, то почему нет. Гарантий никто никогда не даст, что даже с суперфутболистом не возникнет никогда конфликта. Для нашего чемпионата очень сложно найти игрока, который в расцвете сил согласится на переход на нормальных условиях.

Мы сейчас и в средствах стеснены, дорогих покупок быть не может. Хорошего игрока за небольшие деньги купить очень сложно. Нужно рисковать. Нужно брать или молодого, или опытного, который знает, зачем он приезжает.

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